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Лестницу «Джокера» из фильма заполонили любители селфи

В Нью-Йорке она стала достопримечательностью.

Лестницу «Джокера» из фильма заполонили любители селфи
Знаменитая лестница из "Джокера", стоп-кадр

Лестница, на которой танцевал Джокер в одноименном фильме, оказывается не декорация, она существует на самом деле. И располагается в неблагополучной части Бронкса на 167-й стрит в Нью-Йорке.

То, что люди увидели в фильме на 100% показывает картину вокруг – обветшалость, грязь и уныние. Да и криминальная обстановка здесь далеко не самая благоприятная. Однако туристов это не смущает, со всего мира сюда приезжают люди, чтобы сделать заветный кадр и выложить его в Instagram.

Кто-то из них просто стоит на лестнице, кто-то пытается повторить хореографию Хоакина Феникса в роди Джокера. Но есть и те, кто подходит к процесу максимально творчески, делая спецальный грим и переодеваясь для фотосессии.

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Лестницу «Джокера» из фильма заполонили любители селфи
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