Появились первые кадры со съемок второго сезона сериала «Бывшие»

В Москве полным ходом идут съемки второго сезона популярного сериала «Бывшие». Продолжение запутанной истории рассказывает об отношениях девушки из богатой семьи Яны и ее психиатра Ильи. Первый сезон поставил всех перед выбором: кого же выберет Илья, скажет «да» своей невесте или уйдет с бесшабашной подопечной?

Создатели делятся успехами: проект оказался популярным. Он занял вторую строчку в рейтинге драматических российских сериалов прошлого года (по данным «КиноПоиска» на 4 июля 2019 года). Новые серии, а их во втором сезоне будет восемь, выйдут на платформе START уже этой осенью.

Главные роли остались за Любовью Аксеновой (Яна) и Денисом Шведовым (Илья). В продолжении появятся новые герои, которых сыграют актеры Дмитрий Куличков и Александр Соколовский.

Денис Шведов признается, что продолжение съемок стало долгожданным для всех актеров, ведь они буквально сроднились со своими героями.

«Мы очень прикипели к этой истории, да и просто очень дружны с Любой. В какой-то момент даже решили, что нужно встретиться со сценаристами, что-то подсказать на основе знаний своих героев. Ни у кого даже не возникало сомнений, как начнется второй сезон, кого выберет Илья», — делится исполнитель главной роли Денис Шведов.

Анализируя второй сезон, актер отмечает, что будет много сильных сцен, которые поставят героев перед выбором. Мама Яны будет пытаться отыскать сбежавшего любовника, а отец встретиться с молодой любовницей Ритой.

На кону окажутся большие деньги и много опасных авантюр, но герои не перестают верить что смогут стать счастливыми и покончить с зависимыми отношениями и вредными привычками.

Генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк признает, что тема токсичных отношений, которая развивается в сериале, очень сложная и рассказывать о ней нужно только будучи хорошо подготовленным.