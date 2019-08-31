Как снимается новая «Кухня»: Бондарчук уговорил Нагиева вернуться

«Телепрограмма» побывала на съемках продолжения комедийного сериала.

Шесть сезонов «Кухни», три сезона спин-оффа «Отель «Элеон», два сезона скетчкома «СеняФедя», а еще два полнометражных фильма («Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва») — все это вселенная героев проекта, стартовавшего в 2012 году. И вот СТС приступил к съемкам очередной части — сериала «Кухня. Война за отель». Вернулись Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров, к ним присоединились Григорий Сиятвинда и Елена Ксенофонтова, а руководит всем Федор Бондарчук как продюсер. Он и сам исполнил небольшую роль.

В ближайшем Подмосковье есть кинодвор. С виду типовые трехэтажки, выцветшая краска, обшарпанный козырек подъезда, во всех окнах деревянные рамы. Но если присмотреться, видно, что это обманка. Деталей быта внутри квартир нет. Балконы пустуют, ни одной банки с соленьями на подоконниках, ни одной пары трусов или носков на сушке. Все это съемочные интерьеры и павильоны.

В одном из таких домов среди пустоты и пыли и возвели короб с люксовым кабинетом Федора Бондарчука. Малахитовые стены, картины с собачками, богатая лампа и дорогие напитки в прямоугольных графинах. В кабинете сильно пахнет деньгами. Три здоровенные копилки в виде перца, евро и обглоданного яблока усиливают эффект. Актер и продюсер «Кухни» Бондарчук исполняет роль самого себя.

— Дим, что происходит?! — недоумевает Бондарчук. — К телефону не подходишь, пропал. Я предложил тебе роль, за которую любой артист загрызет. Козловский у меня в приемной сидит каждый день, на работу ходить не могу, Безруков плачет кровавыми слезами, Деревянко… Знаешь такого? Маленький, вырос даже на три сантиметра, чтобы сыграть! Но я всем говорил, что это роль только под Нагиева. Слышишь?

Обиженный и, как всегда, стильный Дмитрий, закусив губу, молча поливает цветочки из пульверизатора, давая понять режиссеру, что повод надуть губу был.

— Ты меня слышишь? — вскакивает Федор и бережно берет Нагиева за руку. — Что не так? Роль не понравилась?

— Да нормальная роль, — отвернувшись, цедит Нагиев. — Только это… глубины маловато.

— Ах, глубины тебе маловато? — возмущается режиссер Бондарчук в кадре.

— Тащите заплаканный сценарий! — командует режиссер «Кухни» Евгений Шелякин за кадром.

— Да ты посмотри, какой сценарий! — подсовывает мокрый листок Бондарчук ворчащему Нагиеву. — Весь заплаканный! Страницы слиплись. Людям нравится. Я плакал, весь самолет рыдал, пока читал его. Короче, вот бери. Сутки тебе даю. Придешь завтра.

Дмитрий растерянно берет в руки листы с текстом и отходит к пальме.

— Погоди-погоди, — осеняет вдруг Бондарчука. — Ты пьяный?

— Нет, ты чего, Федор Сергеич? — отшатывается в сторону Нагиев. — Нет, конечно.

— Мы решили объединить актеров «Кухни» и «Отеля «Элеон» в одном сериале, — объясняет новую идею Федор Бондарчук. — У меня здесь не то чтобы роль — скорее фрагментарное появление. Более того, я играю практически ту же ситуацию, в которой и в самом деле оказался во время подготовительного периода. Я звонил Нагиеву, чтобы уговорить его сыграть.

В это время на огромной кухне ресторана кипят кастрюли, шинкуются морковка и авокадо, Виктор Петрович Баринов (Дмитрий Назаров) соперничает с дочкой Катей (Валерия Федорович) — шеф-повар и повар соревнуются в объемах выручки. На специальной грифельной доске много цифр. Лидирует папа.

Герой Дмитрия Нагиева задумал открыть в Сочи грандиозный комплекс «Курортище». Только вот участок земли под проект спешно и вероломно выкупила его бывшая возлюбленная Элеонора (Елена Ксенофонтова). Она-то и нанимает на работу шеф-повара Баринова с дочкой Катей и Михаила Джековича, которого играет Сиятвинда.

— В нашем сериале нет ни одного актера, который не хотел бы вернуться, — признается Григорий Сиятвинда. — Для меня «Кухня» — это масса приятных воспоминаний, друзей, с которыми мы прошли этот путь, и герой, которому я посвятил много времени. И сейчас для меня большое счастье снова окунуться в эту историю. Редко когда удается так удачно войти в одну и ту же реку.

За несколько недель художники сериала построили холл, номера, коридоры, бар и сцену отеля, а еще кухню и ресторан, прилегающие к ним технические помещения и отдельно кабинет Нагиева, который находится в казино. Именно там Бондарчук и уговаривает актера сыграть. 13-серийный проект выйдет в эфир СТС в новом сезоне.