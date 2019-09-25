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Стас Пьеха признался, что в детстве у него не было ощущения семьи

Певец откровенно поговорил с корреспондентом Teleprogramma.pro и рассказал о своем детстве и «несемейных» родителях.

Стас Пьеха признался, что в детстве у него не было ощущения семьи
Стас Пьеха. Фото: Олег Золото/КП

Стас Пьеха не так часто радует поклонников новыми хитами, однако его имя не перестает появляться на страницах прессы, а сам он — частый гость на телевидении. К примеру, недавно певец стал участником проекта «Три аккорда» на Первом канале. Он признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что хотел бы получить первое место и убежден, что его нужно было разделить между ним и Николаем Фоменко. 

Тем не менее, Пьеха был рад услышать благосклонные отзывы жюри о своем пении. «Я очень мало слышал хороших оценок в своей жизни», — признается Стас и добавляет, что чаще ему доставалось осуждение. Именно поэтому положительные отзывы играют для него большую роль и помогают развиваться дальше, к тому же, по словам певца, в последнее время у него «случилось выгорание». 

Пьеха признается, что очень сильно на его эмоциональное состояние повлияло детство. Например, в отличии от своего пятилетнего сына Петра у него не было постоянного круга общения. Певец рассказывает, что гостил в разных семьях — «от поклонников к друзьям». А его знаменитая бабушка и вовсе в одном из интервью назвала его «подкидышем». 

Певец утверждает, что долгие годы жил без надежды и «оторванно от себя». Именно поэтому, по его словам, надежда — его главный двигатель. Он также вспоминает, что его собственные родители никогда не были «семейными» людьми, поэтому сам он хочет восполнить этот пробел и научиться быть семейным человеком. 

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Стас Пьеха признался, что в детстве у него не было ощущения семьи
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