ЗВЕЗДЫ

Стас Пьеха уехал в Венгрию вместе со звездой «Холостяка»

По некоторым данным, певец не афиширует роман с 24-летней Ольгой Ломакиной уже не первый год.

Стас Пьеха уехал в Венгрию вместе со звездой «Холостяка»
Стас Пьеха. фото: globallookpress.com

Стас Пьеха прославился благодаря проекту «Фабрика звезд». Внук легендарной артистки Эдиты Пьехи и сейчас продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе. Не так давно он принял участие в съемках шоу «Три аккорда». О личной жизни артист говорить не любит. В юности он встречался с сестрой рэпера Тимати Виктория Смирновой, но в итоге они расстались. В 2015 году певец сделал неожиданное признание в эфире популярного ток-шоу. Оказалось, что он был женат на диджее Наталии Горчаковой, которая родила ему сына Петра в 2014 году.

По неизвестным причинам супруги перестали жить вместе. Стас теперь обживает свою новую квартиру на северо-западе Москвы, где недавно закончил делать ремонт. Он по-прежнему остается одним из самых завидных холостяков в России. 38-летний певец на днях уехал в отпуск. В СМИ просочилась информация, что в Будапеште он отдыхает не один, а в компании звезды «Холостяка» 24-летней Ольги Ломакиной, которая еще в прошлом году боролась за сердце Егора Крида.

Когда девушка пришла на проект, то призналась, что ранее у неё был печальный опыт отношений с неким артистом, но они расстались после двух лет романа из-за его измен. По данным портала Super, она тогда имела в виду именно Пьеху. Хотя певец и опроверг факт их романа. «У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше», — утверждал артист в апреле прошлого года.

Однако журналисты уверены, что Ломакина и Пьеха до сих пор пытаются скрывать свои отношения. В соцсетях каждый из них поделился снимками из Венгрии. Странным совпадением стало то, что они сделали фото и видео в одних и тех же местах. По всей видимости, певец вместе с Ольгой насладился красивыми видами города и местными достопримечательностями 14 и 15 июля.

Стас Пьеха и Ольга Ломакина
Стас Пьеха и Ольга Ломакина. Фото: instagram.com/olgalomakinaa/,.instagram.com/wolfieha/
Будапешт
Фото:
instagram.com/olgalomakinaa/, instagram.com/wolfieha/
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звездные романыОльга ЛомакинаСтас Пьехашоу "Холостяк"

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Стас Пьеха уехал в Венгрию вместе со звездой «Холостяка»
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