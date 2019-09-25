Стас Пьеха: «Самое большое счастье — жить с надеждой на что-то хорошее»

В начале осени артист принял участие в эксклюзивной фотосессии для Телепрограммы вместе с 5-летним сыном Петей. Сейчас у музыканта началась горячая пора — финальный этап подготовки к сольному концерту в Кремле. Мы поговорили со Стасом о творчестве, бизнесе и отношении отцов и детей.

«Я всегда со всеми был на равных условиях»

— Вы живете в Москве, а сын с его мамой — в Санкт-Петербурге. Из-за гастролей у вас наверняка нет возможности часто видеть Петю. Какие традиции общения у вас с ним сложились? Это видеозвонки?

— Я не люблю видеозвонки вообще и никому никогда не отвечаю на них. Может быть, только раз в год… Я скучаю по сыну, безусловно. Конечно, хочу его баловать. У меня нет никакого алгоритма, я стараюсь его видеть как только могу.

— Какие черты характера у сына уже ярко проявляются?

— Он любит делать то, что ему нравится, и не особо прислушивается к кому-либо. Он очень активен и своеволен, при этом и математически одарен, и творчески.

— Пете сейчас 5. Помните себя в его возрасте — вы похожи?

— Мне кажется, я тоже был гиперактивным ребенком и никого не слушал. У него детство проходит все-таки с одними и теми же людьми, а я постоянно кочевал. Часто гостил в разных семьях — от поклонников к друзьям. Детский дом у меня был, интернат при училище. Бабушка вообще однажды в интервью сказала: «Он у нас был подкидыш». Это было тяжело слышать, но это факт. У меня до сих пор нет чувства дома.

— После скандала в телепроекте «Голос. Дети» стали чаще спорить, нужно ли давать детям звезд возможность пробиться на эстраду с помощью телеконкурсов. Мол, их родители и так смогут обеспечить им репертуар и финансовую помощь, а ресурсы конкурса нужно отдать ребятам из незвездных семей. Вы согласны?

— Я не согласен. Почему врач в третьем поколении — это круто? Почему сапожник в пятом поколении — это круто? Потому что есть генетические данные, которые передаются из поколения в поколение. Если у ребенка все бабушки, дедушки, родители — артисты, то, скорее всего, генетически он будет предрасположен именно к музыке. Он уже рождается с огромным процентом музыкальности — почему бы ему не дать возможность реализовать себя? Да, антипатий к ребенку из звездной семьи будет больше, чем симпатий. Случай, который произошел на детском «Голосе», на этом себя и исчерпал. Дети, которые замешаны в таких историях, очень страдают. Им говорят: «Ой, да это все мама, папа, дедушка, сам он ничего собой не представляет». Всем детям надо дать шанс, но пусть все будут при этом на равных условиях. Я всегда со всеми был на равных условиях, за меня никто никогда в жизни ни копейки не заплатил, чем я очень горжусь.

— Но все мы видели, как народ отреагировал на победу Микеллы Абрамовой в «Голос. Дети».

— Я считаю, что это провал одного человека — того, кто таким способом решил, может быть, потешить свою гордыню. Главное преступление здесь — обвинять в этом ребенка. Это такое свинство! Столько людей показали себя жестокими, холодными… Меня шокировала их реакция. Обидно, что все так вышло, но ребенка за это разносить… Мне было больно все это читать. Потому что ребенок очень талантливый, офигенно поющий, она действительно достойна быть в тройке лидеров, если даже не в двойке. Сколько зависти, желчи. Ну когда же люди поймут, что нельзя так «ехать» на своих дефектах?

— Если ваш сын соберется лет через семь, допустим, на шоу «Танцы» на ТНТ или на «Голос. Дети» на Первом, будете отговаривать?

— Как я могу отговаривать человека, если у него душа просит? Меня никто никогда в жизни ни от чего не отговаривал. Пока я не получу опыт, я не смогу почувствовать жизнь.

— Если бы не «Фабрика звезд», то ваша музыкальная карьера все равно бы сложилась? Тогда вам говорили в спину, что уж вы-то могли бы и без этого шоу пробиться?

— А я не знаю. Я тогда был в тупике. Полтора года проработал в ансамбле «Пелагея». Параллельно подрабатывал в ресторане. А еще у меня была альтернативная группа — мы играли рок, но проект застопорился и не развивался. То есть пробовал себя во всех жанрах. Естественно, мечтал стать сольным артистом, но у меня никак не получалось. Тогда я впервые в жизни согласился на публичность — принял предложение участвовать в «Фабрике звезд». Я рос в публичной семье, и у меня было сильное неприятие и отрицание этого всего. Согласился только потому, что мне хотелось изменений в жизни. Это был для меня шаг веры, шаг в никуда. Дальше случилось то, что случилось: я попал в атмосферу эстрадной музыки, которую вообще не знал. Хотя к тому времени чем только не занимался — даже оперой года полтора. И я рад, что я тот, кем я стал.

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Голосов за спиной о том, что я и так пробился бы, не было. А я бы и не пробился! Никогда меня никто не направлял, кроме того, что мне мама один раз сказала, чтобы я научился стричь. И я научился.

«Считаю, что победил в «Трех аккордах»

— Подготовка концерта в Кремле — дело хлопотное. Что тут самое непростое и волнительное?

— Я не волнуюсь, потому что уже много к чему готовился. Это очень сложный процесс, потому что надо организовать всех: режиссеров, постановщиков, технарей и все это совместить в одно единое. Изначально все это делаю я. 60 процентов людей ищу я, Витя (Дробыш, продюсер Стаса Пьехи. — Авт.) помог с режиссером, сестра моя включена в процесс. И, конечно, у меня есть коллектив, который уже состоялся, — световик, звукач, все есть.

— На большие концерты артисты приглашают коллег. Кто у вас выступит?

— Это Татьяна Буланова, Валерия, Слава, Ирина Дубцова и Елена Ваенга. Я решил, что мужик на концерте должен быть только один — я.

— В шоу «Три аккорда» члены жюри ставили вам высокие оценки, говорили приятные слова. Для вас это важно или это просто элемент телешоу?

— Я очень мало слышал хороших оценок в своей жизни. Чаще мне доставалось осуждение. Поэтому то, что в прямом эфире люди говорили про меня хорошие вещи, для меня было важно. Меня все всю жизнь пытаются обесценить, а тут я делал профессиональные вещи и слышал высокую оценку от мэтров. Это сильно мотивирует меня и дальше заниматься моей профессией. Если честно, в последнее время у меня случилось выгорание.

— Вы были одним из лидеров и не победили. Обидно было?

— Конечно, обидно, что я не занял первого места. Тем не менее я вышел в финал и получил статуэтку «Особый приз жюри». Я искренне считаю, что первое место можно было разделить между мной и Николаем Фоменко. Когда к нам пришла приглашенная член жюри, ей что-то не понравилось в трактовке песни, хотя понравился голос и все остальное. Она у меня спросила: «Что ты хочешь получить?» Я сказал, что, естественно, рассчитываю на туза. Ей этот ответ не понравился, и она мне поставила короля. Это был единственный сниженный балл, который я таким странным образом получил за все шоу. Все постоянные члены жюри — и Александр Новиков, и господин Шуфутинский, и Розенбаум, удивились. И я в том числе. Поэтому я себя, как и Николая Фоменко, считаю победителем.

«Алкоголь не употребляю вообще»

— Как вы ищете свою песню?

— У меня это всегда происходит как-то случайно и спонтанно. Допустим, песня «Думать о ней», которую я считаю одной из самых удачных за последнее время, появилась так. Я сидел в жюри на одном проекте, где познакомился с музыкальным продюсером Русланом Квинтой. Мне нравится все, что он делает, и я выслал ему свой текст. Руслан написал музыку. В итоге получилась крутая песня. Покупаю текст очень редко. Для меня, как для человека, который пишет стихи всю жизнь, очень важно, чтобы я доносил именно свои мысли и чувства.

— Насколько это дорогое удовольствие — покупка песен?

— Не очень дорогое, но могут очень сильно развести. Я не буду называть цифры, все очень индивидуально. Если вам «заряжают» $20 тысяч за песню — бегите.

— У вас появилась наркологическая клиника. Стали ли вы более трепетно относиться к здоровью? У вас ведь был инфаркт…

— С тех пор как у меня появилась клиника, я не употребляю алкоголь вообще. Это произошло не только из-за открытия клиники, но в том числе. У меня был микроинфаркт. Я проверял свое здоровье — губительных последствий нет. У меня хорошая проходимость сердца, я занимаюсь боксом и плаванием и в этом плане не боюсь за себя: когда проходил обследования, мне сказали, что все уже зарубцевалось, угрозы жизни нет. Ограничений у меня нет, кроме одного — я должен хорошо спать. Когда мало сплю, у меня начинает ухудшаться состояние в плане давления и сосудов.

— Остались ли у вас вредные привычки? Может, едите по ночам или можете сорвать гнев на близких…

— Все это я могу! И сорвать гнев на близких, и объесться ночью… Могу вечером выкурить пять сигарет, хотя днем я не курю, как правило. Могу заниматься спортом вопреки усталости — это тоже вредная привычка. То есть я могу что-то делать в ущерб себе.

— Сейчас вам 39 лет. Что для вас самое большое счастье? И наоборот: что было самым большим несчастьем?

— Я много лет жил без надежды, и это было тяжело. Теперь самое большое счастье, что я живу с надеждой на что-то хорошее. Надежда — это мой главный двигатель, на котором я могу продолжать действовать. Даже если мне плохо, я все равно продолжаю верить. Это перманентно растущее чувство. Ну и здорово, что у меня есть сын — продолжатель рода, хотя мы и не контактируем с ним так часто, как хотелось бы, но я верю, что еще будем. Здорово, что у меня есть профессия. Здорово, что у меня есть медицинская клиника. Это то, чем я всегда хотел заниматься. Здорово, что я относительно здоров. У меня есть много прекрасного в жизни.

У меня было много несчастья. Я эту жизнь прожил довольно оторванно от себя. Я долго не жил по своим потребностям, а жил так, как мне казалось, что надо жить. Боль старался не чувствовать, а всячески чем-то гасить. Поэтому боли было очень много… Но в итоге это все вылилось в такой опыт, который все равно принес пользу.

— Недавно вы поделились видео с концерта Эдиты Пьехи и написали: «С днем рождения, Бабон. Невероятно и волшебно в 82 года отработать сольный концерт…» Приедет ли она на ваш концерт в Кремле?

— Да, хочу, чтобы Эдита приехала.

— На вашей афише написано: «15 лет творческой деятельности». Какой бы вы хотели видеть свою жизнь еще через 15 лет? Женитесь или останетесь холостяком?

— Я бы хотел перейти от «свадьбофобии» к умению быть в этом всем. Я — ребенок своих родителей, а родители у меня не были семейными людьми никогда. Но мне хочется научиться быть семейным человеком. Я пока только учусь, мне пока далеко до этого. Я хотел бы еще ребенка — дочь. Я в это верю очень искренне.

Личное дело

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года. Окончил эстрадно-джазовое отделение при Государственном музыкальном училище им. Гнесиных. На «Фабрике звезд» в 2004 году исполнил около 20 дуэтов, песня «Ты грустишь» в дуэте с Валерией стала хитом. Выпустил 3 музыкальных альбома. Член жюри вокального проекта «Ты супер!». Финалист телепроекта «Три аккорда».