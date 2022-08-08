И в 51 год шикарная: Кудрявцева в розовой мини-юбке козырнула фигурой «восьмеркой» в Болгарии

Лера Кудрявцева — одна из самых известных телеведущих в России. Она в свое время была танцором и бэк-вокалисткой, но потом блондинка попала на телевидение.
Поклонники теперь следят за передачами «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», которые она ведет. При этом звезда успевает следить за домашним очагом.
Примечательно, что о своих отношениях с Игорем Макаровым она редко рассказывает. Влюбленные вместе уже около 10 лет. У пары растет трехлетняя дочка Мария.
9 августа кроха отметит день рождения. По всей видимости, праздник Кудрявцева устроит в Болгарии, где отдыхает этим летом с родными с друзьями.
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Но пока Лера наслаждается теплой погодой. Обычно она редко публикует пляжные фото. Телеведущая не раз признавалась, что любит покушать и порой завидует стройным и молодым людям.
Однако теперь блондинка покрасовалась в купальнике и розовой юбке. Кудрявцева позирует на побережье, подчеркнув изгибы фигуры «восьмерки». Лук дополнила косынка.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
«„Судьба у человека такая“. „От судьбы не уйдешь“. Как часто мы слышим такое. А я вот задумалась, что такое „судьба“? Родиться в определенном месте, у определенных родителей — это данность. Как нас воспитывают, мы тоже это не выбираем и пожинаем плоды уже во взрослом возрасте.
Быть эгоистом — плохо, не любить себя тоже плохо. Не знаю как „судьба“, а наша жизнь — это поступки, решения изо дня в день, выбор каждый день. Так что же такое „судьба“?» — написала звезда.
Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что в 51 года телеведущая выглядит роскошно. «На этих фото — красиво и судьбоносно все», — заявил Андрей Разыграев. «Просто роскошная», «Как вы круто выглядите», «Фигурка — закачаешься», «Ну прям конфетка», «Талия такая, что позавидуешь», — прокомментировали пост подписчики.