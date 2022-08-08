И в 51 год шикарная: Кудрявцева в розовой мини-юбке козырнула фигурой «восьмеркой» в Болгарии

Лера Кудрявцева — одна из самых известных телеведущих в России. Она в свое время была танцором и бэк-вокалисткой, но потом блондинка попала на телевидение.

Поклонники теперь следят за передачами «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», которые она ведет. При этом звезда успевает следить за домашним очагом.