Кудрявцева устроила посиделки с маленькой дочкой и моложавой мамой на отдыхе

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что посвятила жизнь карьере и добилась больших успехов.
Передача «Секрет на миллион», которую ведет знаменитая блондинка, всегда привлекает внимание зрителей. А вот о личной жизни она рассказывает нечасто. Звезда ТВ состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию.
Примечательно, что скоро дочка Кудрявцевой отметит 4-летие. Этим летом родители не раз возили ее на море. Теперь телеведущая проводит время с друзьями и родными в Болгарии.
На днях она увиделась с Ларисой Гузеевой. Они дружат, поэтому вечер провели, болтая о последних событиях и рассказывая разные истории.
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Кудрявцева также решила устроить посиделки уже в компании друзей и своей мамы Александры Ивановны.
Скучать им не дает маленькая Мария, которая предстала в лимонных шортах и футболке в цветочек. Кроха уже пытается командовать своей мамой и часто возмущается, когда родительница ее снимает на телефон.
Дочка и мама Леры Кудрявцевой. Фото: соцсети звезды
«Машуля, маши! Вот так маши! Женек! Мамуля, тебя снимать?» — сказала звезда.
«Себя сними, красоту такую», — посоветовали ей друзья.
Поклонники отметили, что наследница Леры растет копией бабушки. Многие поразились тому, как подросла малышка. Другие удивились тому, что отдыхает телеведущая без молодого мужа. Многие переживают и даже подозревают, что у супругов разлад в отношениях.