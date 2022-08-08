Кудрявцева устроила посиделки с маленькой дочкой и моложавой мамой на отдыхе

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что посвятила жизнь карьере и добилась больших успехов.

Передача «Секрет на миллион», которую ведет знаменитая блондинка, всегда привлекает внимание зрителей. А вот о личной жизни она рассказывает нечасто. Звезда ТВ состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию.