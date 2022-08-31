Гирлянды, уютная лужайка, сад: Брутян засняла Прилучного в уютной беседке во дворе особняка

Павел Прилучный уже длительное время строит карьеру в кино. Он может похвастаться тем, что к свои 34 годам стал звездой. Зрители знают его по ролям в картинах «Закрытая школа», «На игре», «Мажор».
Он также пробует свои силы в качестве режиссера. Сердце артиста почти 10 лет было занято. Однако в 2020 году он развелся с Агатой Муцениеце.
Два года Павел предпочитал молчать. Экс-жена признавалась, что он позволял себе пить и поднимать на нее руку. Сам актер не стал это опровергать, но отметил, что в любой ситуации виноваты два человека.
В этом году Прилучный женился на Зепюр Брутян. Они знакомы несколько лет, но по словам артиста, роман у них закрутился этой весной. А уже в конце лета пара организовала пышную свадьбу.
Даже друзья звезды удивились его скорой свадьбе. При этом многие отмечают, что давно не видели Павла таким счастливым. Сам актер признался, что теперь хочет еще детей. От первого барка у него есть сын Тимофей и дочка Мия. После развода он продал дом и теперь делает ремонт в новом особняке.
30 августа в гости к нему приехал Федор Добронравов. Брутян заснял мужа, который сидел с гостем в беседке во дворе. Она показала белую беседку со шторками, горящие гирлянды, стриженый газон, тропинку к саду.
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Поклонники восхитились тем, как у Прилучного уютно на территории дома. Многие осыпали комплиментами семейное гнездышко актера.