Гирлянды, уютная лужайка, сад: Брутян засняла Прилучного в уютной беседке во дворе особняка

Павел Прилучный уже длительное время строит карьеру в кино. Он может похвастаться тем, что к свои 34 годам стал звездой. Зрители знают его по ролям в картинах «Закрытая школа», «На игре», «Мажор».

Он также пробует свои силы в качестве режиссера. Сердце артиста почти 10 лет было занято. Однако в 2020 году он развелся с Агатой Муцениеце.