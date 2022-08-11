Фигурка на зависть: Муцениеце в нюдовом бикини эпично плюхнулась в бассейн бомбочкой

Актриса вернулась в Москву и устроила загородный отдых. Она решила освежиться эффектным способом.
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Многие любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Также она снялась в картинах «Тобол» и «Честный развод».

Примечательно, что долгое время она была в браке с Павлом Прилучным. Их считали идеальной парой, но в 2020 году они неожиданно развелись. Теперь у звезды «Мажора» новая возлюбленная.

А вот Агата предпочитает не говорить о том, что происходит в ее личной жизни. Обычно свободное время она посвящает детям. У нее подрастают сын Тимофей и дочка Мия.

Примечательно, что недавно они отдохнули на ее родине в Латвии. Актриса провела время в деревне с родными. А 10 августа она с трудом вернулась в Россию, так как на границе пришлось провести несколько часов. 

На этот раз Муцениеце устроила себе отдых за городом с подругами. Она решила провести время без детей.

В соцсетях артистка поделилась горячими кадрами. Она захотела искупаться в бассейне. Бывшая жена Прилучного щегольнула в нюдовом бикини. Она с разбегу прыгнула в воду бомбочкой, не скрыв красоту фигуры. 

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Потом Агата поплавала в освежающей воде. Она не скрывает, что занимается спортом. После развода актриса стала выглядеть женственней. Похоже, разлад с Павлом Прилучным пошел ей на пользу.

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