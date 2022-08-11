Фигурка на зависть: Муцениеце в нюдовом бикини эпично плюхнулась в бассейн бомбочкой

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Многие любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Также она снялась в картинах «Тобол» и «Честный развод».

Примечательно, что долгое время она была в браке с Павлом Прилучным. Их считали идеальной парой, но в 2020 году они неожиданно развелись. Теперь у звезды «Мажора» новая возлюбленная.