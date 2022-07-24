Даже на самокатах покатались: Навка и Песков отправились с подросшей дочкой Надеждой в ресторан

Татьяна Навка может похвастаться тем, что является известной фигуристкой. Она завоевала множество наград и стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка в свои 47 лет может похвастаться подтянутой фигурой и моложавым видом.

Она порой посещает светские рауты и веселится на вечеринках. Этим летом звезда успела съездить в Сочи со своим шоу.