Даже на самокатах покатались: Навка и Песков отправились с подросшей дочкой Надеждой в ресторан

Фигуристка провела день в Парке Горького. Она поделилась трогательными семейными кадрами.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды

Татьяна Навка может похвастаться тем, что является известной фигуристкой. Она завоевала множество наград и стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка в свои  47 лет может похвастаться подтянутой фигурой и моложавым видом.

Она порой посещает светские рауты и веселится на вечеринках. Этим летом звезда успела съездить в Сочи со своим шоу.

Но 23 июля Навка стала одной из гостей на VK Fest, который прошел в Москве. А потом фигуристка смогла погулять с семьей.

Она отметилась в Парке Горького в платье в полоску и шляпке. С ней был муж Дмитрий Песков, который облачился в шорты и рубашку. Супруги катались на самокате с дочкой Надеждой, которая тоже была в шортах.

На некоторых кадрах Надежда дует губы. Она на что-то обиделась. Но позже Навка покрасовалась с ней в ресторане. Они стали обнимать и целовать друг друга. Наследница Пескова выглядела счастливой. Она, к слову, занимается фигурным катанием, как и мама. Также девочка знает китайский и английский языки.

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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами не только Татьяну, но и ее дочку. 

«Вот это волосы! Она Рапунцель», «Какие вы красивые», «От мамы унаследовала самое лучшее», «Замечательная семья», — стали писать пользователи Сети.

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