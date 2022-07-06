«Человек не мог быть добрее»: Киану Ривз снова растрогал фанатов своей отзывчивостью

Киану Ривз создал еще один вирусный момент, который его фанаты не скоро забудут.

4 июля звезда «Матрицы» приземлился в аэропорту Нью-Йорка, прилетев из Лондона. Во время выдачи багажа к нему подошел юный поклонник и попросил автограф. Но росписи от кумира мальчику показалось мало и он начал засыпать актера вопросами.

57-летний Киану не отмахнулся от малыша, а старательно на все ответил. Даже не смотря на то, что устал после долгого перелета.

Так случилось, что рядом в этот момент оказался телепродюсер Эндрю Киммел — он прилетел тем же рейсом. Став свидетелем этого разговора, попутчик звезды записал беседу и выложил ее в социальные сети.

«Ты живешь в Нью-Йорке?» — спросил мальчик. «Я живу в Лос-Анджелесе», — ответил Ривз. «Как долго ты собираешься быть в Нью-Йорке?» «Четыре дня! Нет… Пять. Пять дней!» «А почему ты в Нью-Йорке?» «Хочу сходить на бродвейское шоу!»

«Человек не мог быть добрее, особенно после международного перелета, — написал Киммел в Twitter. — Я подумал, что поделюсь этим, потому что чувак — реально классный актер, и такие маленькие моменты могут иметь большое значение в жизни людей. Нам нужно больше Киану!»

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Кстати, а вот что Ривз делал в Лондоне.

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