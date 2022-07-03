Киану Ривз станет журналистом в документальном фильме про гоночную команду «Формулы-1»

Знаменитый актер Киану Ривз оказался большим поклонником гонок «Формула-1». Настолько большим, что согласился сняться в документальном кино, посвященном одной из команд турнира.

2 июля кинозвезду увидели на Гран-при Великобритании, он рассказал, что приглашен на соревнование, потому что участвует в съемках документального фильма о гонщиках. Конкретно – о команде Brawn GP, созданной в 2009 году и тогда же сенсационно занявшей первое место.

«Да, мы пытаемся это сделать — рассказать эту удивительную, замечательную историю. Я буду интервьюером в этом фильме», - цитирует звезду «Матрицы» MK.ru.

История гоночной команды и сценарий впечатлили 57-летнего актера. Он будет интервьюировать инженера Росс Брауна и гонщиков Дженсона Баттона и Рубенса Баррикелло, которые принесли славу Brawn GP.

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