Ангел без белья: Севастьянова в шелковом платье продемонстрировала пышное декольте в ресторане

Каролина Севастьянова много лет занимается художественной гимнастикой. Она не скрывает, что много сил отдала спорту. Ей удалось завоевать большое количество наград, включая олимпийское золото.

Лишь в 2012 году она завершила карьеру, но даже 10 лет спустя Каролина находится в форме и может сразить растяжкой, как сделала это в шоу «Звезды в Африке».