Ангел без белья: Севастьянова в шелковом платье продемонстрировала пышное декольте в ресторане

Каролина Севастьянова много лет занимается художественной гимнастикой. Она не скрывает, что много сил отдала спорту. Ей удалось завоевать большое количество наград, включая олимпийское золото.
Лишь в 2012 году она завершила карьеру, но даже 10 лет спустя Каролина находится в форме и может сразить растяжкой, как сделала это в шоу «Звезды в Африке».
Не так давно Каролина уехала в Монако. Она проводит там свой отпуск с возлюбленным. Спортсменка не скрывает, что любит с размахом отдыхать. Она часто нежится в бикини у бассейна и каждый вечер наряжает, чтобы отправиться в ресторан. При этом гимнастка облачается в женственные наряды.
На этот раз Севастьянова решила покрасоваться в шелковом платье изумрудного цвета. Она отказалась от нижнего белья, засветив роскошное декольте. Однако для фото спортсменка свои прелести прикрыла рукой.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«Наверное, это будет моя любимая фотография этого лета», – заявила звезда.
Поклонники тоже пришли в восторг. Многие осыпали комплиментами ее фигуру. К слову, Севастьяновой лишь недавно исполнилось 27 лет.
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«Какая же вы сладкая», «Хороша», «Ваша фигуру бесподобна», «Ох, что за дива», «Любуемся вами», «Декольте не прячь или ты его ловишь?», «Вы словно ангел», «Без белья — как смело», — стали писать подписчики.