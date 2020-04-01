Лера Кудрявцева: «Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»

4 апреля в 21:00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певица Наталья Подольская. Она откровенно признается, к кому ревнует Владимира Преснякова, вспомнит, кто был свидетелем их зарождающегося романа, и расскажет, как борется с вредными привычками любимого мужа…

Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали мужем и женой в 2010 году. Целых десять лет назад! А ведь тогда никто не верил в прочность их союза, и завистники говорили, что Владимир поиграет с молодой симпатичной девушкой и найдет себе другую.

«Он ловелас, бабник и пьяница!» — улыбается Наталья, описывая любимого мужа.

Однако, если бы это было правдой, их брак наверняка распался бы давным-давно. Супруги же с годами не только не отдалились, но, кажется, стали еще нежнее, еще бережнее относиться друг к другу. Они до сих пор ревнуют друг друга и выглядят как молодожены!

Роман Подольской и Преснякова начался в 2005 году на съемках программы «Большие гонки». Искра между будущими супругами пробежала сразу, но на тот момент оба были несвободны и не думали о новых отношениях. Однако судьба любит играть с людьми и диктовать им свои правила.

«Я жила с Юлей Савичевой в номере, — смеется Наталья. — Можно сказать, она свечку держала!»

Рассказывая об отношениях с Владимиром Пресняковым, Наталья почти постоянно улыбается. Видно, что она действительно счастлива в браке, любит и знает, что любима. Однако это не значит, что в их семье нет проблем. Есть, и довольно серьезные.

больше по теме Наталья Подольская развеяла слухи вокруг второй беременности Певица призналась, что она и ее супруг Владимир Пресняков очень хотели бы еще малыша.

«Бывает, переберет, бывает, регулярно переберет», — вздыхает Наталья, рассказывая о вредных привычках мужа.

Конечно, Наталья прощает. Не потому, что бесхарактерная: характер у Подольской стальной, это по взгляду видно. А потому, что любит и понимает: у каждого человека есть свои слабости, и нужно не критиковать любимого, а помогать ему бороться с вредными привычками.

«Все создавалось реальным трудом: через ссоры, через расставания», — признается Подольская.

Сейчас супруги, возможно, и ссорятся, но оставляют все конфликты за кадром. В социальных сетях Владимир и Наталья регулярно признаются друг другу в любви, выкладывают совместные фотографии, делятся планами на будущее. А еще они очень хотят снова стать родителями. Общий ребенок у них пока один — сын Артемий. Мальчик, кстати, мечтает о сестренке. Он уже и имя для малышки придумал.

«Я бы Оля ее назвал!» — заявил маленький Артемий, которого я тоже пригласила на съемки.

Мальчишка очень похож на своего знаменитого папу — у него такая же обезоруживающая улыбка! Вот подрастет, девчонки будут сохнуть по нему, это уже сейчас очевидно.

Неизвестно другое: решится ли Наталья раскрыть секрет, который стоит один миллион рублей? Эта семейная тайна не дает ей спокойно жить уже пятнадцать лет, мешает спокойно спать по ночам, преследует ее даже в самые счастливые моменты жизни. Хранить тайну тяжело, рассказать правду — страшно. Как посмотрят на ее откровения близкие люди и друзья? Что они скажут? Не будут ли осуждать?

Расставаться со своими секретами всегда сложно, однако если они причиняют боль, это обязательно нужно делать. Просто чтобы избавиться наконец от тяжести и почувствовать, что жизнь — прекрасна!