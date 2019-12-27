Наталья Подольская развеяла слухи вокруг второй беременности

Певица призналась, что она и ее супруг Владимир Пресняков очень хотели бы еще малыша.

Певица Наталья Подольская высказалась по поводу слухов о своей беременности. Слухи о том, что в семье артистов может появиться еще один малыш, активно муссировались поклонниками четы на днях. Так, аргументами «за» то, что Пресняковы все же ждут малыша, стали свободные платья артистки, а также выделяющийся живот и округлившееся лицо.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Наталья заявила – сейчас о беременности речи не идет. Певица отметила, что она мечтала о появлении второго наследника практически сразу же после того, как на свет появился первый – Артемий, однако не сложилось. Сама Подольская так же, как и ее супруг, считают, что в таких вопросах нужно полагаться на Всевышнего – желание исполнится, как только Богу это будет угодно.

«Сейчас я не беременная, так что развею слухи. Да и тема не та, о которой стоит кричать общественности. Когда чудо происходит, то в положенный срок станет видно, не скрыть. Всему свое время», — подчеркнула она.

Сейчас внимание Натальи практически полностью отнимает старший сын. Четырехлетний мальчик отличается активным характером, что очень импонирует его звездной маме, ведь она и сама достаточно неспокойна. Мама и папа уделяют развитию Артемия много внимания – с мальчиком активно занимаются: тренируют написание букв и цифр, а также чтение по слогам.