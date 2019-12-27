НОВОСТИ

Наталья Подольская развеяла слухи вокруг второй беременности

Певица призналась, что она и ее супруг Владимир Пресняков очень хотели бы еще малыша.

Наталья Подольская развеяла слухи вокруг второй беременности
Певица Наталья Подольская. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Певица Наталья Подольская высказалась по поводу слухов о своей беременности. Слухи о том, что в семье артистов может появиться еще один малыш, активно муссировались поклонниками четы на днях. Так, аргументами «за» то, что Пресняковы все же ждут малыша, стали свободные платья артистки, а также выделяющийся живот и округлившееся лицо.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Наталья заявила – сейчас о беременности речи не идет. Певица отметила, что она мечтала о появлении второго наследника практически сразу же после того, как на свет появился первый – Артемий, однако не сложилось. Сама Подольская так же, как и ее супруг, считают, что в таких вопросах нужно полагаться на Всевышнего – желание исполнится, как только Богу это будет угодно.

Певцы Пресняков Владимир и Подольская Наталья. Фото
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: ЭГ/Лариса Кудрявцева

«Сейчас я не беременная, так что развею слухи. Да и тема не та, о которой стоит кричать общественности. Когда чудо происходит, то в положенный срок станет видно, не скрыть. Всему свое время», — подчеркнула она.

Сейчас внимание Натальи практически полностью отнимает старший сын. Четырехлетний мальчик отличается активным характером, что очень импонирует его звездной маме, ведь она и сама достаточно неспокойна. Мама и папа уделяют развитию Артемия много внимания – с мальчиком активно занимаются: тренируют написание букв и цифр, а также чтение по слогам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ПресняковНаталья ПодольскаяПодольская беременностьПодольская новостиПресняков и Подольская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Подольская развеяла слухи вокруг второй беременности
Интересно?
Поделись с друзьями: