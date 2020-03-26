«Папочка, мой любимый!»: Владимир Пресняков трогательно поздравил отца с днем рождения

51-летний певец Владимир Пресняков обратился к отцу в личном блоге, растрогав своими теплыми словами не только родителя, но и многочисленных поклонников. 26 марта Преснякову-старшему исполнилось 73 года.

«Папочка, мой любимый! Все, что у меня есть, это благодаря тебе. Спасибо за счастье дарить людям радость, музыку, это тоже благодаря тебе. Спасибо, что ты мой самый любимый и верный друг. С днем рождения тебя! Я очень-очень тебя люблю! Будь здоров и весел, как обычно. Твой сын», — написал певец в Instagram.

К поздравлению Владимира Преснякова-младшего присоединились многочисленные звезды.

«С днем рождения нашего любимого Владимира Петровича», — отметилась Инна Маликова. «Чудесного человека, музыканта и папу поздравляю сердечно с днем рождения! Долгие и счастливые лета, радости от своих близких!» — сказала Катя Лель.

Низкий поклон знаменитому музыканту передал Алексей Чумаков, пожелания долгих лет высказали Алла Духова и Ираклий Перцхалава.

Отметим, что Владимир Пресняков-старший – потомок рода музыкантов. Талантливый композитор и саксофонист является продолжателем семейных традиций многих поколений. Его мама Мария Преснякова, к примеру, мастерски владела несколькими инструментами.

Жена Владимира Петровича Елена Петровна Преснякова – тоже музыкант, много лет она является солисткой ВИА «Самоцветы».