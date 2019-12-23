Анастасия Волочкова: «Основной акцент делаю на купальнички, зачем скрывать прекрасное тело?»

Новый год я проведу в Таиланде. Так что с 29 декабря ожидайте моих жарких новостей из этой страны релакса и отпускного счастья.

Отдых для меня – это море, солнце и любовь. Естественно, если мы говорим о путешествиях. И да, я побывала почти во всех странах мира, но раем для меня стали две точки – Мальдивы и Греция.

Мальдивы, по мне, особенный уголок земного шара. Там словно находишься под куполом и не видишь ничего раздражающего: яркие краски вокруг скрашивают всю ту грязь жизни, которая сваливается на плечи в привычной тебе реальности.

Греция же мне импонирует историческими местами. Обожаю остров Крит, где, к слову, и находится тот самый замок Царя Миноса, откуда идет легенда про нить Ариадны. И если кто не знает или забыл, то именно так зовут мою дочку. Случайности не случайны.

Но в этот раз я решила изменить своим любимым уголкам и совершу вояж в Таиланд. Меня пригласили на удивительный остров Ко Яо Яй (Koh Yao Yai), где есть возможность полного уединения и гармонии с природой.

Я спрячусь от мира в «СангШурВиллы» – это частный объект с прямым выходом в море.

Раскрываю карты, но не для того, чтобы была возможность меня найти, а для того, чтобы и вы знали про интересные и красивые места для полноценного релакса.

Тай зимой тоже прекрасен. Конечно, я неоднократно бывала там ранее с мамой и Аришей. Позади и Пхукет, и Самуи, а еще и прекраснейший остров Краби, на которой я летала с моим прошлым возлюбленным.

Кстати, именно с Таиландом связана и любопытная история с татуировками, про которые меня многие спрашивают. Волею судьбы я оказалась как-то под Бангкоком, где монах Коп (его реально так зовут) сделал мне графический защитный оберег.

К слову, именно он же делал тату и для Анджелины Джоли. И у меня эти татуировки сделаны не для красоты, они с большим значением, там заточены серьезные молитвы, да, они буддийские – это понятно, но их влияние уже дало о себе знать, поверьте.

Но вернемся к предстоящему отдыху. Я с нетерпением жду встреч с горячими источниками, прогулками на яхтах и тайской едой.

О, да, мой любимый суп Том-Ям: без креветок, но с большим количеством перца и иных специй. Я не ем ни фруктов, ни сладостей. Как вы помните, мне вполне хватает салатных листиков и двух яиц всмятку. Да и вообще едой меня не удивить, а удивить меня можно только людьми. И на вилле я буду не одна, а с добропорядочной и веселой компанией.

Мой график будет отпускной и приятный. Пробуждение утром, заход в море, а дальше по настроению. Но репетиционную одежду я с собой, конечно, беру. И помяните мое слово, даже на отдыхе стопроцентно буду давать мастер-классы и не в одном отеле.

Специально для наших соотечественников и для детей, которые в этот момент там будут. Словом, к своему возвращению – к 20 января (к собственному дню рождения) – буду в отличной форме.

Из одежды основной акцент делаю на купальнички. В большом количестве их беру с собой не только для плавания, но и для фотосессий.

Да, плаваю в мини-купальниках, которые обсуждает уже вся страна. И заранее предупреждаю, что потрясающих пляжных фото в них будет много, но точно не ждите от меня картинок в пальто или парандже. Не собираюсь скрывать, будучи в жаркой стране, свое тело потрясающей совершенно формы. И, кстати, если я не одна на пляже, то захожу в воду в купальнике, а потом снимаю верх и плаваю топлес. Не только душа, но и тело – тем более на отдыхе – должно получать полный релакс.

Наряды особо и не нужны в Тае. В качестве юбки всегда можно повязать легкое парео. И, конечно, шлепанцы, но даже они у меня на большой платформе. Да, я не приемлю обуви без каблука. Поэтому у меня в жизни есть два основных варианта: это пуанты и обувь на каблуке.

И самое главное, что я беру с собой на отдых, да и вообще никогда не оставляю дома – это хорошее настроение, позитив, как и чувство самоиронии. И вам желаю не забывать эти жизненные необходимости.