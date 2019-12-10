«Ну и дура»: Волочкова отправила к Собчак завистливых поклонников

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками счастливым моментом. В своем блоге звезда разместила снимок, на котором она запечатлена утопающей в цветах после концерта. Однако фото вызвало шквал негативных комментариев.

«Не это ли счастье? Я от души подарила Солнечногорску этот наш спектакль! И вот так нарядно еду к любимому. Мой «Майбах» переполнен белыми розами!» — подписала она снимок.

«Ой, боже, как в гробу, я аж испугалась», — тут же отреагировал один из подписчиков. «Как на могиле», — поддержал следующий.

Впрочем, Волочкова не осталась в стороне. «Ну и дура. Вам к Собчак», — посоветовала Анастасия.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов вместо лимузина в день своей свадьбы 13 сентября передвигались на катафалке. Между светской львицей и балериной отношения довольно натянутые, хотя в юности они слыли подругами. Впрочем, Ксения Анатольевна приглашала артистку на свое бракосочетание, но та не пришла. На интервью радио «Комсомольская правда» она объяснила причину – ей удалось узнать, что на свадьбе ей подготовили «подставу». Не желая быть опозоренной, балерина проигнорировала приглашение.