Кино, рестораны, клубы: невестка Орбакайте в модных джинсах с разрезами щегольнула в Нью-Йорке

Уже давно Кристина Орбакайте стала многодетной мамой. Ее старший сын Никита Пресняков пошел по стопам мамы и бабушки. Он тоже поет и уже создал рок-группу.
А в прошлом году артист стал играть в театре. Рыжеволосый парень недолго был один. Он счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Пара порой появляется на семейных праздниках.
А вот недавно супруги отправились в путешествие. Они приехали в США, где неделю провели в Майами. Невестка Орбакайте делилась как пляжными фото, так и хвасталась нарядами, которые выбирала для вечернего променада. Но на днях влюбленные приехали в Нью-Йорк, где раньше учился Никита. Они ужинали в одном из местных ресторанов с друзьями.
Также они посетили кинотеатр, где посмотрели новую часть фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
Пресняков не мог упустить возможность и сводил жену в одно из заведений, где артисты поют вживую. Практически каждый день у них был очень насыщенным. Алена успела щегольнуть в модных джинсах с разрезами на шнуровке и черном корсете. Она является моделью, поэтому привыкла выглядеть стильно.
Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну очень красивая», «Аленка, шикарно выглядишь», «Как ты изящна», «Бесподобные наряды», «Как круто гулять по городу, в котором столько фильмов сняли», «Вы идеальная пара», «Классно, что ты делишься такими моментами», — прокомментировали пост подписчики.
Алена Преснякова. Фото: соцсети звезды
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