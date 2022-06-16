Кино, рестораны, клубы: невестка Орбакайте в модных джинсах с разрезами щегольнула в Нью-Йорке

Уже давно Кристина Орбакайте стала многодетной мамой. Ее старший сын Никита Пресняков пошел по стопам мамы и бабушки. Он тоже поет и уже создал рок-группу.

А в прошлом году артист стал играть в театре. Рыжеволосый парень недолго был один. Он счастлив в браке с Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Пара порой появляется на семейных праздниках.