Чем питается королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II уже не просто монарх, а символ эпохи. 21 апреля она отмечает юбилей — 95 лет!

Примечательно, что у королевы два дня рождения. Один — фактический — она отмечает весной в кругу семьи. А официальный с пышным празднованием и церемониальным парадом проходит летом, в первую, вторую или третью субботу июня.

Королева может устроить праздничный ужин и позволить себе кусок торта или лишнюю порцию шоколада. Шоколад — давняя любовь Елизаветы II, в ее меню всегда есть что-то сладкое.

У королевы свой шеф-повар, который уже много лет готовит для нее изо дня в день. Ее величество собственноручно утверждает меню, которое практически неизменно вот уже 69 лет. Причем никаких устриц в нем и подавно нет, а вот курица-гриль — одно из любимых лакомств.

Чем ежедневно питается королева Елизавета II и почему по регламенту ей нельзя чеснок — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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