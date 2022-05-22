Леди в черном: Севастьянова в прозрачном корсете и атласных шортах показала соблазнительные формы

Гимнастка продемонстрировала женственный образ на отдыхе, не скрыв красоту своего тела.

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру в большом спорте. Она успела завоевать большое количество наград и стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.

После Игр в Лондоне она решила оставить спорт и посвятила время учебе. Теперь брюнетка частая гостья на светских раутах. Она даже приняла участие в шоу «Звезды в Африке» в этом году, где поразила всех участников своей красотой.

больше по теме Прелестями к солнцу: Севастьянова в купальнике с изюминкой обнажила точеные формы у бассейна Гимнастка поделилась откровенными кадрами с отдыха в Монако.

Больше всех Каролиной был очарован Анатолий Цой. Но у нее оказалось сердце занято. Гимнастка не так давно уехала отдыхать в Монако с возлюбленным. Она делилась кадрами, на которых хвасталась точеной фигурой в купальнике.

А вот 21 мая спортсменка похвасталась своим вечерни образом. Севастьянова покрасовалась в атласных шортах и прозрачном корсете с кружевами. лук дополнил жакет в тон. Она засветила прелести своей фигуры.

Поклонники в очередной раз поразились тому, как выглядит Каролина ее уже начали сравнивать с куклой Барби. «Какие идеальные ноги», «Ну просто девушка без изъяна», «До чего красивая», «Потрясающая внешность», Выглядишь просто бесподобно«, «Надо же иметь такую фигуру!», «Ноги просто бесконечные», «Каролина, ты бесподобная», — прокомментировали пост подписчики.

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