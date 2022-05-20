Прелестями к солнцу: Севастьянова в купальнике с изюминкой обнажила точеные формы у бассейна

Каролина Севастьянова является известной художественной гимнасткой. Она много лет строила карьеру и смогла завоевать множество наград, включая олимпийское золото. Именно после Игр в Лондоне спортсменка завершила карьеру.

Тогда она сосредоточилась на учебе. Но и теперь в 27 лет эффектная брюнетка не перестает тренироваться. Когда она пришла на шоу «Звезды в Африке», то вызвала зависть у девушек, а парней буквально свела с ума.

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Примечательно, что у Каролины есть возлюбленный. Она вместе с ним выходит в свет, а недавно пара улетела отдыхать в Монако. Теперь гимнастка делится пикантными кадрами с отдыха.

Она плескается в бассейне и загорает. На новых фото Севастьянова покрасовалась в черном монокини с открытыми бедрами. Она изящно изогнулась у бассейна, подставив прелести солнцу. Севастьянова блеснула «бесконечными» ногами.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Каролина сразила их своей совершенной фигурой и стильным купальником. «Какая красотка», «Просто бомба», «Как можно так выглядеть!», «Тут даже Вера Брежнева проиграет битву в бикини», «Ну до чего роскошное тело», «Длинные ноги! На них ходить наверное сложно», «Купальник привлек внимание», «Ну что за лань!», «Кошачья грация», — стали писать пользователи Сети.

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