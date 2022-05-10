Вызвала зависть: Севастьянова эффектным шпагатом лишила дара речи Чепурченко и Карнавал

Гимнастка решила дать мастер-класс на шоу «Звезды в Африке». Однако такой растяжкой, как оказалось, мало кто обладает.

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она не скрывает, что обладает хорошей спортивной подготовкой. Каролина не раз побеждала на соревнованиях и обладает золотой медалью, привезенной с Олимпийских игр в Лондоне.

Но тогда она завершила карьеру и теперь часто путешествует. Гимнастка публикует кадры, на которых отдыхает в ресторанах и веселится с друзьями.

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Примечательно, что в этом году Севастьянова приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Ее первое появлением там произвело фурор. Спортсменка была в купальнике, который едва прикрыл ее формы.

А в новом выпуске шоу она провела гимнастику для участников. Каролина с легкостью садилась в «лягушку», закидывала ногу за голову и делала батманы. Лишь актер Вячеслав Чепурченко смог за ней повторить элементы, а вот Аня Покров и Валя Карнавал был обескуражены не стеснялись зависти.

«Я бревно и я это признаю! Я вообще не гибкая! И тут она: ногу в сторону, руку сюда. Господи, женщина, успокойся! Можно просто на коврик лечь и умереть», — заявила Покров. «А что ты еще умеешь такое жесткое», — спросила она.

Севастьянова встала на голову и сделала шпагат. Она продемонстрировала красоту ног и свою гибкость, лишив дара речи всех присутствующих. Чепурченко был восхищен, а Покров заявила, что мужу гимнастки повезет. Зрители тоже остались в восторге от способностей Каролины. Многие отметили, что она может дать фору даже Анастасии Волочковой.

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