«Еще поспамлю свое дряблое»: Ольга Орлова ответила на критику фигуры

Подруга Ксении Бородиной – Ольга Орлова – опубликовала новое фото с отдыха. Знаменитость в очередной раз позировала в купальнике и не скрыла фигуру.

Хотя ранее хейтеры писали Орловой о том, чтобы она постыдилась публиковать такие откровенные снимки. Не всем фолловерам Ольги понравились снимки в купальнике и фигура знаменитости.

Однако Ольга показала своим ответом, что наслаждается собственной фигурой. И плохие слова не заставят ее перестать любить себя.

«У меня душа радуется. Почитала комментарии к предыдущему посту, аж настроение поднялось! От того, какие идеальные тела у моих критиков! Дай бог здоровья, обожаю вас. P.S. С вашего позволения, я еще поспамлю свое дряблое, ладно?», – с иронией обратилась к недоброжелателям Орлова.

«Шикарное тело у шикарной женщины», «Оля красотка! И чувство юмора огонь!», «Красотка! Завистникам флаг в руки!», «Как раз я бесплатно помогаю сделать идеальные тела», «Оля, вы прекрасна! И чувство юмора, и фигура!», «», «Шикарная, а главное – в вас есть прикольный юмор», – написали восхищенные поклонники Орловой в ее микроблоге.

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