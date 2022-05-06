«На живот фотошопа не хватило?»: фанаты прошлись по Ольге Орловой, представшей в монокини с кольцами

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в эти дни вместе с мужем отдыхает на Мальдивах.

Ольга Орлова исправно пополняет микроблог снимками в купальниках и бикини, позируя на фоне нереально красивых экзотических пейзажей.

На этот раз она предстала в изумрудном монокини, нижняя и верхняя части которого соединены между собой кольцами.

«И взмах ее ресниц решил его судьбу», — написала Ольга Орлова под фото, делая сама себе комплимент.

А вот подписчики ведущей «Дома-2» не разделили ее нескромных восторгов по поводу самой себя. В Сети снимок Ольги Орловой сочли неудачным, а монокини — уродующим фигуру.

«Лицо отфотошопили, а тело забыли», «На живот фотошопа не хватило?», «Этот купальник не ваш. Только испортил вашу шикарную фигуру. Вы красотка», «В целом фото не получилось, все размыто, одно плечо выше другого, весь ракурс плывет, у Оли есть много удачных фото, да и купальник не лучший. Факт», — высказались в Сети.

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