«Счастливая мама взрослого сына»: Ольга Орлова в алом бикини засветила декольте в бассейне

Телеведущая поделилась смелым кадром. Она похвасталась тем, как выглядит в свои 44 года.

Ольга Орлова является бывшей солисткой группы «Блестящие». В свое время она близко дружила Жанной Фриске. В последние годы певица ведет шоу «Дом-2» с Ксенией Бородиной. Она долгое время не говорила о личной жизни.

Ольга часто показывала собак, которые живут с ней в просторном доме. У нее есть сын Артем, который был рожден от первого мужа. А в прошлом году звезда вышла замуж во второй раз за бизнесмена Валерия.

Примечательно, что в 44 года Орлова может дать фору даже моделям. Она следит за фигурой и может носить любые наряды. Телеведущая зачастую делится кадрами с отдыха.

Уже несколько дней она находится на Мальдивах, от куда выкладывает красочные снимки. На этот раз Ольга решила выложить смелый кадр. Она в алом бикини позировала в бассейне. Звезды вынырнула, засветив свое декольте. Рядом стояли тарелки с фруктами.

«Так выглядит счастливая мама взрослого 21-го летнего сына!» — написала певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орлова. Многие осыпали комплиментами телеведущую. «Чудесная мама, красивая женщина!», «Шикарно выглядит», «Вот именно так должна выглядеть», «Вы бесподобны!», «Оля — человек солнышко!», «Ты прекрасна. Моя конфетка», «Ну тут и слов нет», «Выглядите бесподобно! Такая мама любого сына будет радовать», — прокомментировали пост подписчики.

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