«Пожалуйста, оденьтесь»: Севастьянова в миниатюорном бикини на шнуровке смутила формами мужчин

Гимнастка пришла на шоу «Звезды в Африке». Она сразу показала свое тело, но это вызвало негодование у девушек и звезд: Анатолия Цоя, Ани Покров и Вячеслава Чепурченко.

Каролина Севастьянова в скором времени отметит 27-летие. В 2012 году после Олимпийских игр в Лондоне она завершила карьеру художественной гимнастки. Она стала чемпионкой, привезя золото.

Спустя шесть лет спортсменка получила высшее образование. Теперь она часто появляется на вечеринках. Каролина может похвастаться точеной фигурой. На днях она появилась в шоу «Звезды в Африке».

Примечательно, что все участники появляются разными способами. Кто-то сплавлялся на лодке, Никиту Джигурду доставили в большой коробке. А вот Севастьянова лежала на шезлонге, когда ее заметил Анатолий Цой и другие участники. Мини-бикини цвета хаки на завязках позволило ей сразу показать все свои прелести. Гимнастка с улыбкой стала знакомиться со всеми.

«Какая красивая!» — заявила Аня Покров. «Ты сразу пришла такая наряженная. Форму не выдали, мы так понимаем. Дать полотенце?» — отметил Анатолий Цой. «Нет, у меня есть юбочка. Покажете мне все?» — попросила спортсменка. «Красивая, все подметили! Это невозможно не заметить, когда еще появляются в таком откровенном купальнике. Мы тут уже месяц отдыхаем», — позже на камеру добавил певец.

«Как в таком наряде можно знакомиться? Человек практически без одежды. Пожалуйста, оденьтесь», — смутился Вячеслав Чепурченко. «Твою дивизию! Вот так смотрю! Вот так на нее! Вот так на себя. Все! Я в депрессии», — объявила Покров. «Мальчики сразу превратились в 15-летних! Пацаны реально поплыли! Праздник у ребят. Либидо подскочило», — рассказала она.

К слову, спустя пару дней Цой уже заигрывал с Каролиной. Они вместе лежали в кровати и артист делал ей массаж стоп. Потом Анатолий смущенно признался, что у него есть девушка, а у гимнастки есть бойфренд.

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