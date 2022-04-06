«Это модно абсолютно всегда»: Барановская появилась на публике в кремовом жакете и сапожках

Юлия Барановская много лет работает на телевидении. После того, как ее оставил одну с тремя деть Андрей Аршавин, многодетную маму поддержали многие артисты.

Сама она ведет передачу «Мужское/Женское» и снимается в шоу «Модный приговор». В 36 лет Юлия не прочь иногда потанцевать и повеселиться. В ее гардеробе есть как романтические образы, так и строгие костюмы.

Если на вечеринке в честь дочки Яны Барановская появилась в воздушном платье с рукавами-буфами, то на съемках шоу «Быть человеком», где она пообщалась с Егором Кончаловским, у нее был образ современно леди.

Телеведущая предстала в бежевом костюме с мини-юбкой и жакетом без рукавов. Лук дополнили рубашка и белые сапожки с широким голенищем. Многодетная мама подчеркнула стройные ноги.

Поклонники осыпали ее комплиментами. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Елена Бестави.

«Сочетание бежевого и белого — это классика, в понимание того, что это модно абсолютно всегда. И классика, если говорить о стиле, это всегда женственно, это всегда свежо. Белый цвет всегда больше притягивает внимания, выдавая нарядность, торжественность. А бежевый цвет подыгрывает ему в этом. В данном случае, бежевый удлиненный жакет, белые высокие сапоги — очень актуально в этом сезоне! Прекрасно смотрится! Удлиненный жакет можно использовать для коррекции фигуры, если есть проблемы в области талии — это будет визуально скрываться. Единственное, не рекомендую такой вариант с коротким низом тем, у кого недостаточно стройные ноги. Наверное один нюанс меня немного не устраивает в данном образе. Это высокий хвост, который сделала Юлия. В этом сезоне длинные волосы убирают в низкий хвост», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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