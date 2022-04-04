Копия мамы: Барановская появилась с дочкой в одинаковых струящихся платьях на вечеринке

Телеведущая поделилась кадрами с праздника Яны Аршавиной, которая в узком кругу друзей отметила день рождения.

Юлия Барановская является известной телеведущей. Однако раньше она была возлюбленной Андрея Аршавина. Футболисту она родила троих детей: Артема, Яну и Арсения. Однако он не только не позвал ее замуж, но и бросил спустя 9 лет отношений.

Однако многодетная мама смогла построить карьеру на телевидении. Она не скрывает, что порой ей было сложно. Но теперь звезда ТВ регулярно путешествует и берет наследников с собой на разные мероприятия.

Накануне Барановская устроила праздник в честь дочки. Яне исполнилось 14 лет. По такому случаю она собрала друзей и родных в ресторане. Аршавин на вечеринке так и не появился.

Телеведущая облачилась в алое струящееся платье миди с рукавами-буфами. Она подчеркнула свои стройные щиколотки. Именинница предстала в таком же платье только черного цвета. Она отказалась от макияжа и укладки.

Для Яны был сделан квадратный торт с фотографией. Она не только задула свечи, но и сразу откусила кусочек. Весь день Барановская провела на вечеринке.

Поклонники поразились тому, как выросла дочка Аршавина. Многие отметили, что она копия своей мамы. Ее осыпали комплиментами. «Какая у вас взрослая дочка», «Платья просто роскошные», «Такая приятная и элегантная Яна», «Вот это мамина копия выросла», «Хорошенькие такие», «Просто чудо», — прокомментировали пост подписчики.

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