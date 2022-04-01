«Казалось, это невозможно»: Ида Галич ради стройной фигуры отказалась от сахара

Телеведущая налегает на сладости лишь по субботам.

Бывшая жена бизнесмена Алана Басиева — Ида Галич — заявила, что убрала из своего рациона сахар.

Галич похвасталась первыми успехами после изменений в питании. Знаменитость похудела. Хотя в первую очередь Ида убрала сахар в знак заботы о своем здоровье.

«Вот уже две недели я не ем сладкое! Точнее не ем сахар! Точнее не ем сахар, делая исключение только по субботам! Казалось, это невозможно, ведь я жуткая сладкоежка. Я + сладкое = любовь, пережившая всех моих мужиков», — призналась Ида.

«Дело в том, что всю мою жизнь стабильно несколько раз в день мне становилось очень плохо. В момент начинался внутренний тремор, слабость, все сопровождалось резким приступом голода. Я думала, что это странно, ведь я недавно ела, откуда такое зверское ощущение голода?! И я начала наблюдать… Оказалось, что у меня случались такие приступы всегда после того, как я съедала что-нибудь сладкое», — объяснила Галич в личном микроблоге.

Напомним, ранее Ида Галич похвасталась новым образом с оверзайзными элементами. Стилист оценил яркий аутфит телеведущей.

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