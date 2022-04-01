«Не хватает силуэта»: стилист на примере Иды Галич рассказал о грамотном использовании оверсайз-нарядов

Телеведущая Ида Галич на собственном примере показала, что нужно быть аккуратнее с оверсайзом.

Просторный крой стал классикой. Удобные бесформенные силуэты полюбили многие. Однако модные эксперты отмечают, что в последнее время оверсайз должен быть сдержанным, чтобы не испортить образ.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Наз Маер оценил оверсайзный образ Иды Галич, фото которого знаменитость опубликовала в своем «Телеграме».

«Симпатичный образ, во многом трендовый, но ему не хватает силуэта. Нужен ремень поверх свитера, возможно, даже кожаный, чтобы окончательно «связать» юбку и сапоги. Так мы и талию покажем, и многословность сохраним, и пропорции не нарушим», – отметил стилист.

«В целом образ неплохой, но, если три-четыре года назад было, чем больше, тем моднее, то сейчас настолько большой оверсайз уже не нужен. Сейчас оверсайз должен подчеркивать хрупкость женщины, а не «проглатывать». Иду не «проглотил», за счет того, что она ножки показала, но пасть разинул. Резюме: или свитер меньше, или ремень», – дополнил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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