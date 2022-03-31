На Premier стартовал цикл документальных фильмов «Крутые 90-е» с Идой Галич

На видеоплатформе Premier стартовал цикл документальных фильмов «Крутые 90-е». Ведущая проекта — блогер Ида Галич. Первые два фильма посвящены рэкету и моде 90-х.

В фильмах ведущая разберется, откуда в СССР появился рэкет и что он из себя представлял. В частности, музыкант Стас Барецкий расскажет о похоронном бизнесе в девяностых. Певица Ирина Салтыкова — о своих съемках в «Брате-2». Еще одна певица — Любовь Успенская — поделится тем, как выступала на праздниках перед криминальными авторитетами.

«Я часто выступала для бандитов. Это были одни из моих основных клиентов. И благодаря моим песням многие из них остепенились и выбрали потом правильный путь. Многие ухаживали за мной. Я только в Москву приехала, начала работать, жила в гостинице в Ясенево. Подарки принимала: «мерседесы», шубы, бриллианты дарили». Любовь Успенская

В фильме «Крутые 90-е с Идой Галич: мода, рэкет и тяжелый люкс» ведущая встречается с ключевыми персонами из мира моды 90-х и пытается понять, почему эстетика того времени снова стала актуальной.

Напомним, что документальный цикл «Крутые 90-е с Идой Галич» доступен на Premier для бесплатного просмотра.

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