Анастасия Решетова поделилась своим секретом «уменьшения» талии

Бизнесвумен Анастасия Решетова недавно поправилась до 70 килограммов. При этом знаменитость знает, как преобразить фигуру до формы песочных часов.

Модель использует утягивающий корсет, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры. Преимущество такого аксессуара заключается в том, что его не видно под одеждой.

Так, Анастасия спрятала телесный корсет под изумрудным платьем. Модель сравнила результат от корсета с первоначальным вариантом, когда на ней было лишь платье.

«Смотрите, девочки, на мою фигуру сейчас. Она у меня далеко не идеальная. И мне хочется, чтобы на выходе мои формы выглядели просто безупречно», — заявила в личном микроблоге Решетова.

К слову, когда знаменитость надела корсет, ее фигура приняла форму песочных часов.

«И вот, собственно, как выглядит моя фигура, как я надела корсет», — резюмировала Анастасия.

Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала о своих бизнес-планах. Бывшая возлюбленная Тимати заявила, что не собирается переезжать и продавать бизнес в России.

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