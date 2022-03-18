«Какая большая!»: Виктория Боня в белой куртке и джинсах запечатлелась с повзрослевшей дочкой

Виктория Боня является одной из самых популярных экс-участниц «Дома-2». Она смогла поработать телеведущей и моделью. Теперь Виктория строит карьеру бьюти-длогера. Она уже давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

С отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом светская львица рассталась, но они дружат. Звезда даже поселилась на побережье, недалеко от него.

17 марта Боня начала утро с поздравлений. Она запечатлелась с наследницей, которой исполнилось 10 лет. Именинница предстала в трикотажном костюме цвета чайной розы. А вот светская львица была в рваных джинсах и белой укороченной куртке из денима. Они покрасовались а террасе квартиры.

«Анджелине сегодня 10 лет! Моя любимая, с днем рождения! Такая большая! Покажи рост. Представляешь, какая большая! А что будет, когда исполнится 20? Будешь выше мамы на пять голов? С днем рождения, Анджлишечка», — сказала Виктория.

Вечером они отправились в ресторан. Там девочку поздравил папа. Смерфит с улыбкой снимал на камеру, как дочка задувает свечку. А Боня пела для нее песенку. Поклонники отметили, что она действительно повзрослела. «Какая у вас красавица растет», «Да, она может моделью работать», «У такой мамы другой дочки быть не могло», «Как вы похожи», «Вот это вымахала», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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