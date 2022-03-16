«А папа знает?»: Виктория Боня засняла свою девятилетнюю дочку-геймершу дома в Монако

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. После участия в шоу «Дома-2» она стала знаменитой. Теперь Виктория развивает свой бизнес, а также зарабатывает как бьюти-блогер. Она признавалась, что в месяц тратит миллионы рублей.

Светская львица снимает квартиру на побережье с красивым видом. Недавно она призналась, что ее соседка мама Ксении Собчак — Людмила Нарусова.

На днях Боня призналась, что рассталась с возлюбленным. Его имя она так и не назвала. А вот подруги уговаривают ее вернуться к миллионеру Алексу Смерфиту. Именно от него в свое время она родила дочку Анджелину. Ей уже девять лет.

Малышка учится в частной школе, любит наряжаться. Она учит языки, катается а лошадях и недавно стала учиться кататься на коньках. Но оказалось, что наследница звезды обожает компьютерные игры.

«Анджелина, у меня потом будет встреча, я не смогу тебя покормить. Пойдем, покушаем», — попросила ее Виктория. «Мама, я не могу», — пояснила девочка, сидя за компьютером. «В смысле? Ты не ела еще сегодня! Пойдем позавтракаем», — продолжила настаивать звезда. «А можно сюда принести?» — уточнила Анджелина. «У меня сейчас будут переговоры, встреча. Я не смогу. Пойдем», — сказала Боня. «Вот это он — Mordor», — отметила девочка. «А папа знает, что ты в Mordor играешь? Ребенок, пойдем позавтракаем! Уже два часа дня, а ты не ела! Почему постель не заправлена?» — возмутилась светская львица.

В какой-то момент Анджелина стала отвечать маме на английском языке. Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница звезды. Они также признались, что у многих дети-геймеры забывают даже поесть, поэтому Викторию назвали заботливой мамой.

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