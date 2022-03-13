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«Ненадолго выключить мозг»: Ольга Бузова в ярком купальнике разлеглась на пляже в изящной позе

Исполнительница прилетела в ОАЭ.

«Ненадолго выключить мозг»: Ольга Бузова в ярком купальнике разлеглась на пляже в изящной позе
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова разместила в личном микроблоге фотографию с отдыха в Арабских Эмиратах. Знаменитость выбрала для утренних солнечных ванн микрокупальник кислотных оттенков.

Исполнительница призналась, что ей нужно было срочно улететь в теплое место с морем и горячим песком. Ольга Бузова без макияжа и в крошечном бикини подставила худое тело под солнце.

После частых поездок в Африку Бузова приобрела шоколадный оттенок загара. Однако знаменитости мало солнечных ванн. Поэтому Ольга избавлялась от стресса на пляже в ОАЭ.

Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86
Ольга Бузова на пляже в ОАЭ. Фото: Instagram.com/buzova86

«Возможность открыть для себя новые места, а также за мой досуг в ОАЭ. Мне это сейчас просто необходимо. Просто вдохнуть морской воздух и постараться хоть ненадолго выключить мозг», – заявила Ольга Бузова в личном микроблоге.

Бузова также показала яркий маникюр в морском стиле и загорелые ножки, которыми она рисовала сердечки на белом песке.

Напомним, ранее Ольга Бузова пообещала подарить большой телевизор одному из поклонников. Артистка решила разыграть телевизор среди своих подписчиков в Telegram.

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Арабские ЭмиратыЗвездный стильОльга Бузовароскошный отдыхФото в купальнике