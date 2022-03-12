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«Прям другой человек»: Ольга Бузова показала, как выглядит по утрам без макияжа и укладки

Телеведущая удивила своих поклонников.

«Прям другой человек»: Ольга Бузова показала, как выглядит по утрам без макияжа и укладки
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении и успела стать знаменитой. Также артистка выступает на сцене и является блогером. Она любит показывать свою жизнь поклонникам.

Для каждого выхода в свет блондинка продумывает свои образы, а не так давно она выступила на сцене Кремля в платье с перьями. В эфире зрители также всегда видят ее с гримом и в стильных образах.

Но сама Бузова признавалась, что любит после работы смыть косметику и облачиться в любимую пижамку. К слову, именно одежды для сна у нее очень много. Телеведущая очень радуется, когда ей дарят пижамы, поэтому успела собрать целую коллекцию.

А вот 12 марта Ольга поделилась редкими кадрами, на которых предстала без макияжа и укладки. Она была в розовой пижамке в полоску. Звезда не постеснялась похвастаться тем, как выглядит по утрам.

Ольга Бузова без макияжа
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Однако поклонники едва ее узнали. Многие посчитали, что черты ее лица без макияжа совсем другие. «Вот это умылась», «А почему губы такого размера, словно пчелы покусали?», «Это нисколько не мило», «Да, макияж творит чудеса», «Прям другой человек», «Похудела?», «Очень потрепанный вид. Опять не спала из-за сериалов?», «Оля, поры бы задуматься. В 36 лет просыпаешься одна», — стали писать пользователи Сети.

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