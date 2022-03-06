«Снималась с адскими болями»: Кристина Асмус поделилась тяжелой долей артистов

Актриса перечислила ситуации, когда она отдавала себя зрителя, будучи совершенно не в рабочем состоянии.

Новая романтическая комедия с Кристиной Асмус «Хочу замуж» вышла в кино во время спецоперации России по защите Донбасса и стала одним из немногих веселых релизов начала весны 2022 года.

6 марта исполнительница главной роли заявила поклонникам, что она радует зрителей, несмотря на все обстоятельства. Делать свое дело, даже когда тяжело, — в этом жизненное кредо 33-летней артистки.

«Я выходила на сцену с температурой под 40, играла премьеру через две недели после родов, с камнями в почках, когда ребенок в больнице, снималась с воспалением легких, адскими болями, с дежурящей скорой, после смерти близких и в самые тяжелые моменты в жизни… — написала Кристина Асмус в Instagram. — Артисты должны, не смотря ни на что… Меня с юношества приучали, что зритель заплатил деньги, и его не волнует, как мы».

Актриса отметила, что получает очень много сообщений о том, что «Хочу замуж» стал «таблеткой обезболивающего» для зрителей в минувшие дни. Звезда поблагодарила поклонников за такие слова и добавила, что подобные признания тоже действую на артистов как обезболивающее.

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