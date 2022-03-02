Отечественные кинохиты вернутся на большой экран, чтобы поддержать российский прокат

Из-за того, что западные киностудии изъяли из российского проката ряд громких кинопремьер в марте-апреле 2022 года, отечественные прокатчики решили поддержать кинотеатры.

В частности, одна из крупнейших компаний «Централ Партнершип» передвинула свою премьеру «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус на два дня раньше. Выход ромкома в кино был намечен на 5 марта, теперь же картина выйдет 3-го числа. Об этом сообщают «Ведомости».

Эта же компания вернет в прокат успешные фильмы «Холоп», «Движение вверх» и «Батя» — чтобы киносетка больших экранов России не пустовала. Сообщается, что график премьер в марте будет корректироваться в режиме реального времени.

Добавим, что эксперты отмечают возможность серьезных убытков для российских кинотеатров в связи с тем, что голливудские фильмы уйдут из проката.

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