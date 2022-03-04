«В модном монохроме»: Стриженова в силуэтном платье вишневого цвета предстала в «Останкино»

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она не скрывает, что порой приезжает на работу еще до рассвета. Однако ей удается выглядеть безупречно. В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Во время съемок стилисты подбирают для нее образы. Она ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». В последнее время звезда все чаще носит не только костюмы, но и сарафаны, а также платья.

На этот раз Стриженова решила продемонстрировать новый образ. В студии «Останкино» она предстала в силуэтом платье по фигуре цвета вишни. Наряд с небольшом воротом дополнял пояс в тон. Телеведущей сделали аккуратную укладку и макияж с акцентом на глаза. Екатерина подчеркнула свою талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие стали писать ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro.

«Платье-свитер, в данном случае платье-водолазка, вошли в моду еще в прошлом году вместе с модой на трикотаж. Это платья, которые как бы являются удлиненной версией свитера с высоким горлом и без застежки. Смотрится лаконично как база. На Екатерине как раз такое платье. Акцентом в нем является винный насыщенный цвет, который гармонично сочетается с нежной розовой помадой и розовыми оттенками в макияже. Образ скомплектован в модном монохроме, поскольку все что мы видим на Екатерине в одном цвете, но в разных оттенках (маникюр, макияж, серьги-пусеты, ремень), что делает его более интересным.

Винный оттенок гармонично сочетается с цветом волос горького шоколада. В весенне-летнем сезоне в моду вернулась женственность, приталенность, акцент на талии. У Екатерины женственная фигура, где плечи и бедра равны и шире чем талия, т.е. талия обозначена. Если природой дарован прямой силуэт фигуры, где талия не обозначена, то ремень или пояс не добавят талии, а акцентируют ее отсутствие. Для того чтобы „сделать“ талию там, где ее нет, нужно добавить объема на плечи и бедра, чтобы на их контрасте талия „нарисовалась“. С наступлением весны все женщины расцветают, так что, подчеркивайте свою женственность и красоту исходя из своих природных данных», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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