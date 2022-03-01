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Меган Фокс и Machine Gun Kelly похвастались прибавлением в семье

Звездная пара завела себе кота.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly похвастались прибавлением в семье
Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/machinegunkelly/

1 марта во всем мире отмечается День кошек. Американский певец Machine Gun Kelly и его сексапильная невеста Меган Фокс отметили этот праздник новостью о пополнении в семействе — у звездной пары появился пятнистый кот Виски (Whiskey).

31-летний Колсон Бэйкер (настоящее имя певца) выложил в Instagram несколько милых фото и видео, как он играет со своим пушистым другом. На одном из снимков они с Меган надели похожие пятнистые пижамы, чтобы соответствовать шерстке котика.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс, Machine Gun Kelly и Виски (на руках). Фото: instagram.com/machinegunkelly/

Напомним, 12 января звездная пара обручилась. Общих детей у артистов пока нет (хотя у 35-летней Фокс есть трое сыновей от первого брака), но свою молодую семью они уже расширяют. Кстати, недавно Machine Gun Kelly рассказал, какой видит свадьбу со своей знаменитой невестой.

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