Меган Фокс и Machine Gun Kelly похвастались прибавлением в семье

1 марта во всем мире отмечается День кошек. Американский певец Machine Gun Kelly и его сексапильная невеста Меган Фокс отметили этот праздник новостью о пополнении в семействе — у звездной пары появился пятнистый кот Виски (Whiskey).
31-летний Колсон Бэйкер (настоящее имя певца) выложил в Instagram несколько милых фото и видео, как он играет со своим пушистым другом. На одном из снимков они с Меган надели похожие пятнистые пижамы, чтобы соответствовать шерстке котика.
Напомним, 12 января звездная пара обручилась. Общих детей у артистов пока нет (хотя у 35-летней Фокс есть трое сыновей от первого брака), но свою молодую семью они уже расширяют. Кстати, недавно Machine Gun Kelly рассказал, какой видит свадьбу со своей знаменитой невестой.
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