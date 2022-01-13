«Сказала «да!»: Меган Фокс выходит замуж

Меган Фокс выходит замуж. Она сказала «Да!» рэперу и актеру Machine Gun Kelly. Он преклонился перед звездой на одно колено и протянул помолвочное кольцо Stephen Webster, выполненное на заказ.

Дизайн украшения музыкант придумал сам – в кольце два внушительных камня – бриллиант и изумруд.

Кадрами этого трогательного события актриса поделилась в своем инстаграме.

«В июле 2020 года мы сидели под этим деревом. Мы просили о волшебстве. Мы еще не знали, через какую боль пройдем за этот короткий, но безумный промежуток времени. Не подозревали, насколько много работы и жертв потребуют эти отношения. Мы были опьянены любовью. И вот, полтора года спустя, за которые мы прошли через ад и за которые смеялись больше, чем когда-либо в жизни, он попросил меня выйти за него замуж. И точно так же, как во всех предыдущих и во всех будущих жизнях, я сказала «да», — написала Меган.

Напомним, в октябре прошлого года Меган Фокс поставила точку в бракоразводном процессе с Брайаном Остином Грином.

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