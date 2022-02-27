Machine Gun Kelly готовит для Меган Фокс эпатажную свадьбу в готическом стиле

Голливудская пара актрисы Меган Фокс и певца Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) уже не раз эпатировала публику своими отношениями.

К примеру, звезда кино подарила своему возлюбленному капельку своей крови. А молодой человек подарил артистке на помолвку перстень с шипами внутри. И свадьба пары, похоже, станет фееричной кульминацией всей этой «вампирской» истории.

больше по теме Меган Фокс публично назвали женой Machine Gun Kelly Хотя актриса и музыкант только недавно объявили о помолвке.

На днях Machine Gun Kelly стал гостем передачи The Late Late Show, и ведущий Джеймс Корден спросил его, когда ждать свадьбу с Меган Фокс. Бейкер замялся и с трудом пояснил, что подготовка грандиозного места для церемонии пока затягивается.

«Когда они смогут построить мне, типа, красную реку с готическим антуражем… Это сложно, пытаюсь найти место, соответствующее моему творческому видению…» — ответил певец.

Похоже, свое бракосочетание 31-летний Machine Gun Kelly хочет провести с размахом графа Дракулы. А его невеста, к гадалке не ходи, предстанет на торжестве в максимально открытом платье. Ждем с нетерпением этого перфоманса.

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