«Это все мои личные деньги»: Гоген Солнцев озвучил затраты на свадьбу с дочерью Терешкович

Как отметил фрик, он финансово пострадал, но это того стоило.

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыл подробности свадьбы с Полиной Терешкович.

«Этот брак будет счастливее предыдущего, потому что мы ровесники. Свадьба прошла хорошо. Только вот подруга Кати Лидия Алифиренко пришла. Ее пропустила охрана, чтобы она нас соляной кислотой облила. Но там была, к счастью, обычная вода. Это был сговор Малахова. Лидия тоже жертва. Ее накрутили, чтобы она скандал устроила». Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, его бывшая жена на свадьбе, к счастью, не появилась. «У меня ушло на свадьбу пять миллионов рублей. Это все мои личные деньги. Вышло так, что я финансово пострадал. Но раз в жизни стоит потратить большую сумму. На платье невесты ушло триста тысяч рублей. Оно дизайнерское», — заявил Гоген Солнцев.

Напомним, что Гоген Солнцев не так давно развелся с пожилой женой Екатериной Терешкович. Уже через несколько недель он неожиданно женился на ее дочери.

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