Розовые будни: Кристен Стюарт застали в компании бывшей девушки

В прошлом году актриса начала встречаться со стилистом Сарой Динкин, но, как выясняется, не забывает и о прошлых отношениях с моделью Стеллой Максвелл.

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заметили в понедельник в компании с бывшей девушкой моделью Стеллой Максвелл в Калифорнии при том, что сейчас актриса встречается со стилистом Сарой Динкин.

Парочка провела вечер в тихом местечке Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, однако внимания папарацци ей избежать не удалось. После ужина девушки направились домой к Стюарт, живущей неподалеку.

Источник Us Weekly приводит слова Стеллы, которая утверждает что они с Кристен только друзья, хотя расставание произошло лишь в конце прошлого года после двухлетних отношений.

До Динкин и Максвелл актриса встречалась со своим партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном. В 2012 году Стюарт изменила ему с режиссером Рупертом Сандерсом и пара распалась, чтобы ненадолго воссоединится в 2013 году.