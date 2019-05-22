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Розовые будни: Кристен Стюарт застали в компании бывшей девушки

В прошлом году актриса начала встречаться со стилистом Сарой Динкин, но, как выясняется, не забывает и о прошлых отношениях с моделью Стеллой Максвелл.

Розовые будни: Кристен Стюарт застали в компании бывшей девушки
Фото: Globallookpress.com

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заметили в понедельник в компании с бывшей девушкой моделью Стеллой Максвелл в Калифорнии при том, что сейчас актриса встречается со стилистом Сарой Динкин.

Парочка провела вечер в тихом местечке Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, однако внимания папарацци ей избежать не удалось. После ужина девушки направились домой к Стюарт, живущей неподалеку.

Источник Us Weekly приводит слова Стеллы, которая утверждает что они с Кристен только друзья, хотя расставание произошло лишь в конце прошлого года после двухлетних отношений.

До Динкин и Максвелл актриса встречалась со своим партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном. В 2012 году Стюарт изменила ему с режиссером Рупертом Сандерсом и пара распалась, чтобы ненадолго воссоединится в 2013 году.

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Тэги:

Кристен СтюартЛГТБСара ДинкинСтелла Максвелл
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Розовые будни: Кристен Стюарт застали в компании бывшей девушки
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