«Это правда»: исполнительница роли принцессы Дианы Кристен Стюарт подтвердила помолвку со своей девушкой

Звезда саги «Сумерки» и исполнительница роли принцессы Дианы в фильме «Спенсер», 31-летняя Кристен Стюарт, подтвердила, что помолвлена со своей избранницей Дилан Мейер.

Актриса заявила, что планирует связать себя узами брака с девушкой, во время шоу Говарда Стерна.

больше по теме В Сети появился первый кадр с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы Съемки драмы «Спенсер» стартовали в Германии.

Возлюбленная Кристен Стюарт — Дилан Мейер — сделала ей предложение, и звезда американского кино его приняла.

«Мы женимся, это правда», — рассказала Кристен Стюарт.

Стоит напомнить, что роман Кристен Стюарт и Дилан Мейер начался в 2019 году. Влюбленную пару застали вместе через некоторое время после того, как Кристен Стюарт рассталась со своей экс-избранницей, красавицей-моделью Стелой Максвелл.

Напомним, Кристен Стюарт несколько лет назад призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Актриса является защитницей ЛГБТ-сообщества и считает свою работу по защите прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «чрезвычайно важной».

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