Уже не скрывает лица: Мельникова показала подросших сыновей Смольянинова с новыми стрижками

Актриса решила напомним, что после Дня всех влюбленных часто происходит пополнение. Она поделилась семейными кадрами.

Дарья Мельникова уже давно снимается в кино. Она прославилась после роли в сериале «Папины дочки». Примечательно, что актриса и в обычной жизни часто одевается в кэжуал стиле. Увидеть ее в платье — большая редкость.

Восемь лет она прожила в браке с Артуром Смольяниновым. Артистка родила от него сыновей: Артуру-младшему уже шесть лет, а Марку три года. Своих детей они долго не показывали.

Но в последнее время Мельникова зачастую путешествует с наследниками. Она теперь все свободное время посвящает им. А вот 14 февраля актриса поделилась снимками с детьми Смольянинова.

Она впервые показала крупным планом их лица. Мальчишек артистка подстригла. Они предстали в пижамах, дурачась с мамой перед сном. Дарья поцеловала младшего сына. Она была без макияжа и укладки.

«Прост напоминалка, чем всякие такие праздники заканчиваются. Умножай любовь. С днем святого Вали. Любви, пацаны!» — написала звезда.

Поклонники оценили ее юмор. Многие поразились тому, как дети стали похожи на папу с новой прической. «Самая лучшая валентинка», «Как они выросли», «Прям очень похожи на папу! Эти глаза!», «Старший прям вылитый Смольянинов», «Какие вы классные», «Мамины защитники», — прокомментировали пост подписчики.

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