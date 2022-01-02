Язык высунул — характер в Смольянинова! Мельникова нырнула в сугроб с сынишкой в шапке набекрень

Дарья Мельникова активно снимается в кино, не так давно на экран вышел новый фильм, в котором она сыграла вместе с нынешним возлюбленным «папиной дочки» Мирославы Карпович — «мажором» Павлом Прилучным, также актриса играет в театре им. Ермоловой.

Звездная красотка принимала участие и в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Дашу на репетициях поддерживала ее сестренка из «Папиных дочек» Лиза Арзамасова. Ее муж хореограф Илья Авербух ставил все яркие номера.

Мельникова после развода с 38-летним Артуром Смольяниновым сама воспитывает их общих сыновей — Артура — младшего и Марка. Мальчишки, надо сказать, копия отца. Такие же шебутные, веселые и озорные — с характером. Новогоднюю ночь Даша провела в сугробе, барахтаясь в снегу с сынишкой в шапке набекрень. Малыш высунул язык, словно в дразнилках, но на самом деле пытался поймать снежинки, которые тут же таяли.

«С Новым годом!! Пусть сбудутся ваши желания, загаданные в 00:00! Пусть все будет так, как должно быть. Берегите друг друга», — отметила Дарья.

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