Старший в папу: Мельникова поделилась редкими фото с подросшими сыновьями Смольянинова

Актриса из «Папиных дочек» запечатлелась с наследниками в домашней обстановке.

Дарья Мельникова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Она не скрывает, что потом продолжила работу в кино. Не так давно актриса снялась в новом фильме с Павлом Прилучным.

Они показали настоящую страсть на экране. А вот в обычной жизнь Дарья давно стала мамой. Она состояла в браке с Артуром Смольяниновым. У них родились сыновья: Артур-младший и Марк.

Однако не так давно Мельникова подтвердила, что развелась с мужем. Она предпочла не делиться деталями размолвки. Смольянинов появляется на семейных праздниках. Он зачастую говорил, что очень любит своих детей.

Примечательно, что обычно актриса не показывает наследников. Но на этот раз она поделилась редким кадром. Дарья позировала у елки с шестилетним Артурчиком и трехлетним Марком.

Они собрали конструктор в виде железно дороги с паровозом, который установили вокруг нарядной елки.

«Собрали быстро, теперь только перекладываем рельсы — то увеличиваем путь, то ходим по кругу, грузим елочные игрушки, чистим снег лопатой. Иногда разыгрываем аварии — придумываем целые истории.Будет чем заняться в новогодние каникулы», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что актриса выглядит счастливой. Фанаты сочли, что сыновья похожи на папу. «Как поверить, что все эти люди появились из тебя! Я не могу», — написала Саша Бортич. «Такие классные мальчишки», «Даша какие вы уютные, домашние такие вы хорошие просто загляденье одно», «Как старший похож на папу», «Они в папу пошли, такие милашки», — прокомментировали кадры подписчики.

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